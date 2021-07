Van Haga en YouTube voor de rechter: 'Kans dat hij wint vrij nihil'

Videoplatform YouTube en het Haarlemse Tweede Kamerlid Wybren van Haga staan vanmiddag tegenover elkaar voor de rechter in Amsterdam. Het Kamerlid is boos omdat er twee video's met hem als onderwerp verwijderd zijn. Advocaat op het gebied van mediarecht Jan van Vegchel acht de kans klein dat hij de zaak gaat winnen.

Volgens de advocaat staan YouTube en Linkedin echter volledig in hun recht. "Zij kunnen zelf beslissen om aan bepaalde klanten niet te leveren. Dat staat ook in de servicevoorwaarden. Beide bedrijven stellen dat gebruikers geblokkeerd kunnen worden als ze zich niet gedragen in de ogen van de platformen", aldus Van Vegchel.

De zaak draait om de verwijdering van twee YouTube-video's met Van Haga. Eén video over het coronabeleid, die hij met zijn eigen account had geplaatst, is inmiddels door YouTube teruggezet . De andere is van het mediaplatform BLCKBX, dat geregeld coronakritische video's maakt. Volgens YouTube bevatte de video met Van Haga op dat platform 'medische misleidende informatie'. Maar volgens BLCKBX ging de video juist over censuur en het verwijderen van YouTube-video's van Van Haga die week. Daarom moet het videoplatform volgens hen ook dit filmpje terugplaatsen.

Van Vegchel stelt dat de rechter in Amsterdam eerder heeft geoordeeld in een kort geding over vrijheid van meningsuiting op YouTube. "Vorig jaar had Café Weltschmerz een zaak aangespannen tegen het platform toen hun positieve uitlatingen over een anti-malariamiddel tegen corona werden geweerd. Het platform zei dat ze alleen uitlatingen toestond die in lijn waren met het RIVM-beleid. De rechter vond dat te ver gaan en inderdaad een beperking van meningsuiting, maar tegelijkertijd vond de rechter de video ook desinformatie. Daardoor kreeg het platform toch gelijk. Ik denk dat in het kort geding met Van Haga hetzelfde gaat gebeuren."

Uitspraak

Als Van Haga vanmiddag door de rechter geen gelijk krijgt, dan kan hij in hoger beroep bij het gerechtshof weer in kort geding of hij kan een bodemprocedure starten bij de rechtbank, aldus Van Vegchel. "Anders dan in het kort geding wordt in een bodemprocedure de zaak grondig bestudeerd door de rechter, en mogen de advocaten van alle partijen veel meer info inbrengen, maar daardoor duurt het ook allemaal veel langer."

Wanneer blijkt dat Van Haga wel gelijk krijgt, dan gaat YouTube volgens Van Vegchel in hoger beroep. "Dit zou een grote nederlaag voor ze zijn en betekenen dat ze hun beleid drastisch moeten bijstellen." Van Vegchel stelt dat het altijd gevaarlijk is om een gerechtelijke uitspraak te voorspellen, maar acht de kans heel klein dat Van Haga de zaak gaat winnen.

Verbannen op LinkedIn

In juni werd Van Haga van LinkedIn gegooid. Hij is naar eigen zeggen verbannen vanwege een post over het medicijn Ivermectine. Dat wordt veel gebruikt tegen rivierblindheid maar zou volgens hem ook werken tegen corona.

Wanneer het kort geding tegen LinkedIn plaatsvindt, is nog onbekend. De politicus is niet zeker of hij de rechtszaken gaat winnen. “Het is meer een politiek signaal”, gaf hij in een eerder interview aan. “Bedrijven als LinkedIn en YouTube zijn te groot. Zij kunnen eisen stellen van de klant en dat klopt niet.”