'Ouwehoer' Louise klaagt woningbouwvereniging aan: "Ik woon hier tegen wil en dank"

De 79-jarige Louise Fokkens, samen met haar tweelingzus Martine landelijk bekend als 'de ouwehoeren', sleept woningbouwcorporatie Pré Wonen voor de rechter. Ze woont nu bijna twee jaar in een huurwoning in Zandvoort en heeft daar last van ratten en vooral van een 'ongezonde lucht' in huis. Ze wil een andere woning, omdat het, zo zegt ze zelf, ten koste gaat van haar gezondheid.

In september 2019 verhuist Louise van Almere naar de Celsiusstraat in Zandvoort. "Als één van mijn laatste wensen leek het mij mooi om bij de zee te wonen. Lekker in de schone lucht, ook omdat ik problemen met mijn longen heb." Op het eerste gezicht lijkt er weinig met de woning aan de Celsiusstraat aan de hand, maar eenmaal ingetrokken verandert dat beeld. "Er zaten enorme gaten in en vochtplekken op de muren en het water stroomde ineens over de plee heen." Er blijkt sprake van flink achterstallig onderhoud. De riolering is kapot en er lopen veel ratten rond.

Vervelende lucht in huis

De woningbouwvereniging erkent de problemen. Het riool wordt gemaakt, de ratten vergiftigd en Louise mag daarom tijdelijk in een vakantiepark overnachten. Na de werkzaamheden hoopt ze dat de problemen over zijn, maar sindsdien heeft ze last van een hele vervelende 'lucht' in huis. Ook haar zus Martine klaagt erover en de beroemde tweeling heeft een vermoeden wat de oorzaak is.

