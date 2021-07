Nederlandse justitie neemt onderzoek naar Gooise 'kopschoppers' Mallorca over

Een onderzoeksteam van rechercheurs doet ondertussen verder onderzoek naar de vechtpartij en de betrokkenheid van de zeker negen Gooise verdachten. Of er ook snel aanhoudingen te verwachten zijn, is nog niet bekend. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie wil daar nog geen uitspraken over doen.

De overdracht van het onderzoek betekent dat de groep verdachten - als het straks zover komt - niet in Spanje, maar in Nederland berecht zal worden. Vervolging van de jongens in Spanje is zo goed als uitgesloten.

Dodelijke vechtpartij

Door de fatale vechtpartij in de vroege ochtend van woensdag 14 juli raakte de Nederlandse toerist Carlo Heuvelman (27) zwaar gewond nadat een groep jongeren hem - zo zeggen omstanders - vanuit het niets aanviel. Het slachtoffer kreeg een paar zware klappen, onder meer tegen zijn slaap en overleed een paar dagen later in het ziekenhuis aan de gevolgen van de vechtpartij.

Al snel na de vechtpartij kwam een groep van dertien Gooise jongeren tussen de achttien en twintig jaar in beeld als betrokkenen, waarvan er negen daadwerkelijk zouden hebben meegedaan aan de vechtpartij en twee de fatale trappen zouden hebben uitgedeeld.

Verdachten gevlucht

Daags na de vechtpartij vertrok de groep eerder dan gepland halsoverkop terug naar Nederland. Een van de jongens bleef achter om de sleutel van hun vakantievilla terug te brengen en werd al snel aangehouden. Na verhoor werd hij weer vrijgelaten. De rest van de groep was thuis al op vrije voeten.

De overdracht van het onderzoek naar de fatale mishandelingen naar Nederlandse justitie was een vurige wens van de advocaat van één of meerdere van de verdachten. Die betoogde dat het beter was om het onderzoek en de eventuele vervolging in Nederland te doen, omdat alle betrokkenen in de zaak Nederlands zijn. Naar verluidt is daar de afgelopen week over onderhandeld.

Twee aangiftes

Afgelopen week hebben twee andere Nederlanders thuis aangifte gedaan van mishandelingen in de bewuste nacht in El Arenal, dezelfde plaats op Mallorca als de bewuste vechtpartij. Die mishandelingen zijn volgens justitie mogelijk toe te schrijven aan dezelfde verdachten. Als dat inderdaad blijkt, worden de twee onderzoeken met elkaar samengevoegd.



De politie laat verder weten in contact te komen met mensen die getuige zijn geweest van de verschillende mishandelingen. Die oproep komt mede nadat de beelden van de vechtpartij afgelopen week al naar buiten kwamen, waarop niet alleen de vechtpartij te zien was maar ook een grote groep omstanders. De politie roept mensen die iets gezien hebben of nog andere beelden hebben van de mishandelingen op om zich te melden en de beelden te delen.