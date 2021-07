Waardse Rani maakt muziek met superster David Guetta: 'Begon met Instagram-berichtje'

In Heerhugowaard kennen ze zangeres Rani gewoon als Shannon Hilversum. Maar inmiddels werkt ze wel samen met grote internationale sterren als Sam Feldt en David Guetta én heeft ze net haar derde eigen EP uitgebracht. Vanmiddag was ze te gast bij NH Radio om over haar carrière te praten.

Shannon gebruikt haar tweede naam 'Rani' als artiestennaam. "Het betekent in het Hindoestaans Koningin", legt de half-Hindoestaanse uit. "En het is ook de naam van mijn oma, dus dat vond ik wel heel mooi om te gebruiken."

Ze is dus geboren en getogen in Heerhugowaard, maar is eigenlijk al wereldberoemd, want Rani maakte samen met Sam Feldt het nummer Post Malone, wat in 2019 een hit was. Ook heeft ze net nog een hit gemaakt met Franse superster en DJ David Guetta.

"Het begon allemaal met een berichtje op Instagram waarna ik contact kreeg met een Amerikaanse singer-songwriter", vertelt ze bij NH Radio over de start van haar zangcarrière. "En vervolgens nodigde hij mij uit om naar Los Angeles te komen om samen de studio in te duiken om muziek te maken."

"Ik was toen zestien, en ben in de zomervakantie met mijn vader naar LA gegaan. We hebben tien dagen lang nummers geschreven. Ik vond het zo leuk, en ben daarna nooit meer gestopt."

Kijk - luister - hieronder het volledige interview met Rani bij NH Radio: