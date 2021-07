Besmettingen lopen op, één persoon overleden aan het coronavirus

In veel gemeenten in de Kop van Noord-Holland is het aantal mensen dat de afgelopen week positief is getest op corona toegenomen ten opzichte van de voorgaande periode. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt. In de regio Noord-Holland Noord is, net als vorige week, het risiconiveau 'ernstig' van toepassing.

In de gemeente Schagen zijn per 100.000 inwoners in de afgelopen week 247,4 mensen positief getest. Dat betekent in de praktijk dat er daar 115 personen positief zijn getest op corona. In de periode daarvoor waren dat er 43, het aantal besmettingen is daarmee opnieuw verdubbeld.

Ook in Hollands Kroon en Den Helder zijn er veel meer nieuwe coronabesmettingen gemeld. Zo waren er vorige week slechts 35 besmettingen in Hollands Kroon, en zijn er in de afgelopen week 70 geteld. In Den Helder is het aantal ook toegenomen: van 62 besmettingen in de week ervoor naar 94 coronabesmettingen in de afgelopen week.

Texel

Texel zag vorige week 28 mensen positief testen op corona, in de afgelopen week zijn daar minder inwoners positief getest, namelijk 26. Aan de ziekenhuisopnames is de stijging van het aantal coronapatiënten overigens nog niet te zien. Er is in de afgelopen twee weken één persoon uit deze regio opgenomen in het ziekenhuis. Een week eerder was dit nul.



Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente: