Opnieuw meer besmettingen in West-Friesland, verdubbeling in Stede Broec

Het aantal West-Friezen dat in de afgelopen twee weken positief is getest op het coronavirus is gestegen ten opzichte van de periode van twee weken daarvoor. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met behulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt.

In de afgelopen twee weken werden 887 inwoners uit West-Friesland positief getest op corona. In deze periode werden twee personen opgenomen in het ziekenhuis, niemand overleed aan de gevolgen van het coronavirus. Het aantal besmettingen is veel hoger dan in de twee weken hiervoor, toen er 495 inwoners van West-Friesland positief werden getest.

Verdubbeling

In de gemeente Opmeer werden met 591,4 per 100.000 inwoners het meeste aantal mensen positief getest op corona. Dit betekent dat 70 personen uit de gemeente Opmeer in de afgelopen twee weken een positieve testuitslag kregen. In de periode van twee weken daarvoor werden 30 mensen positief getest.

In de gemeente Stede Broec lag het aantal positieve testuitslagen een stuk lager. Per 100.000 inwoners kregen 303,8 mensen bericht dat zij corona hadden, wat neerkomt op 66 inwoners in de gemeente. Dit is een verdubbeling ten opzichte van de twee weken daarvoor, toen 33 mensen positief getest werden.

Bekijk hieronder het aantal positief geteste personen van afgelopen week in jouw gemeente: