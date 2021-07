Aantal besmettingen gehalveerd, wel meer ziekenhuisopnames

In de regio Zaanstreek-Waterland hebben de afgelopen week 706 mensen positief getest op het coronavirus. Het aantal besmettingen is daarmee gehalveerd, want vorige week was het aantal besmette personen nog ruim 1.500. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt. In de regio is, net als vorige week, het risiconiveau ‘zeer ernstig’ van toepassing.

In de gemeente Purmerend zijn naar verhouding de meeste coronagevallen geregistreerd. Per 100.000 inwoners zijn daar in de afgelopen week 233 mensen positief getest. Dat betekent in de praktijk dat er daar de afgelopen week 189 personen positief zijn getest op covid-19. Ter vergelijking: vorige week testte 424 mensen positief.

Van 140 naar 61

In Edam-Volendam blijft het aantal personen met corona een stuk lager. Per 100.000 inwoners zijn daar zo'n 169 personen positief getest. Dat zijn in werkelijkheid 61 geregistreerde besmettingen. Vorige week waren dit er 79 meer.

Het aantal besmettingen is flink gedaald. Echter is het aantal ziekenhuisopnames hoger dan een week geleden. Vorige week waren er geen mensen met het coronavirus in onze regio opgenomen, deze week staat de teller op 5. Er zijn deze week in de regio geen mensen overleden aan de gevolgen van het virus.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente: