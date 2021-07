Kwartfinale het eindstation voor 3x3 basketballers op Olympische Spelen

De 3x3 basketballers zijn er niet in geslaagd om door te dringen tot de halve finale op de Olympische Spelen. Rusland was in de kwartfinale met 21-19 te sterk voor The Dutch Lions.

3x3 basketballers uitgeschakeld door Rusland - Pro Shots / Action Images

De basketballers speelden met Van der Horst, Voorn, Slagter en Bekkering veroordeeld tot het spelen van de tussenronde. Eerder op de dag verloren de basketballers van Letland, waardoor het af moest rekenen met Rusland voor een plek in de halve finale. In de groepsfase werd het 18-15 voor de Nederlandse ploeg. In de knock-outfase lukte het opnieuw moeizaam om tot scoren te komen. De Russen waren dit keer beter in de schoten en Nederland liep achter de feiten aan. Tekst loopt door onder de video.

Voordeel In de slotfase konden beide ploegen bij de stand van 20-19 de wedstrijd naar zich toe trekken. Doordat Rusland op dat moment balbezit had, was het in het voordeel en benutte het meteen de eerste kans. De 3x3 basketballers zijn door de nederlaag uitgeschakeld op de Olympische Spelen. In de groepsfase eindigde Oranje als vierde.