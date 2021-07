Opnieuw kunstwerk vernield van buitenexpositie

Op het Alkmaarse Bolwerk is deze week opnieuw een kunstwerk van de expositie #TIERGARTEN vernield. Het opvallende roze beeld dat bij de ingang stond en 'Rotjong' heet is inmiddels weggehaald. Het gewei dat op het beeld zat is eraf getrokken. Het beeld wordt hersteld, maar komt niet meer terug naar het Bolwerk.

Van de elf werken die in het park te bewonderen waren zijn er al zeven toegetakeld of gestolen, meldt mediapartner Alkmaar Centraal. Rotjong, gemaakt door Dedden&Keizer/Spacecowboys, is het tweede kunstwerk dat is verwijderd.

Eerder deze maand werd onder meer het kunstwerk ‘Het vosje’ van Leonard Munster al beschadigd. "Het vosje staat nu scheef op het boomstammetje, daar moet wel veel geweld bij gebruikt zijn”, vertelde curator Jaap Velserboer toen aan NH Nieuws.

Verder werd een bewegende ijsbeer toegetakeld en een van glazen ratten gemaakte muur werd al na een paar uur omvergeduwd. Ook een kunstwerk van de Bergense kunstenaar Martijn Engelbregt, een bord met daarop de waarschuwing: 'Stop mensenoverlast', verdween kort na de opening van de expositie.

Om te voorkomen dat een tweede exemplaar van zijn kunstwerk ook zou worden gestolen zette hij het vervangende bord met extra schroeven vast.

Bekijk in de video hieronder hoe dat ging: