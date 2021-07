Schuimende weg in Haarlem-Noord: 'Normaalste zaak van de wereld'

Schuim op de Vondelweg en het Delftplein in Haarlem-Noord: een oplettende buurtbewoner wist niet wat hij zag en legde het vast op video. Het wegdek van de twee wegen is recentelijk vernieuwd maar dat heeft volgens de gemeente verder niets met het schuimincident te maken.

Volgens woordvoerder Dennis Wind van de gemeente Haarlem is de schuimende weg een alledaags fenomeen. “Het kan voorkomen na een periode van droogte. Als er olie, stof of stukjes rubber op de weg liggen en er valt een plensbui, dan kan het gaan schuimen. Het heeft in dit geval niets te maken met de nieuwe weg. Het is dus eigenlijk de normaalste zaak van de wereld.”

Rijkswaterstaat waarschuwt volgens Wind vaker voor zomergladheid. “Maar over het schuim gisteren zijn geen meldingen van gladheid binnengekomen.”