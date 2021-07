Langverwacht skatepark Muiden kan er komen: gemeente heeft betere plek

De aanleg van de skatebaan aan het Westbatterijpark lag stil nadat er een maand geleden plots twijfel was over de plek waar de baan moest komen. Dat gebeurde nadat buurtbewoners de gemeente waarschuwden dat de geluidsnormen wel eens overschreden zouden kunnen worden als de skaters op de baan aan het skaten zijn. Ze wezen op een skatebaan in het Zeeuwse Middelburg, waar de baan weg moest na klachten over geluidsoverlast.

De gemeente heeft nu een andere plek gevonden, een klein stukje verderop. Daar ligt de baan wat verder van de huizen en is de kans op geluidsoverlast een stuk kleiner. De gemeente heeft voor de zekerheid ook geluidsonderzoek laten doen naar skatebanen. Daaruit bleek dat vanaf een afstand vanaf 80 meter tot huizen geen overschrijding van de geluidsnormen geeft. De nieuwe plek voldoet daaraan.

De aanleg van de skatebaan gaat nu meteen na de zomer verder.

Skatebaan door jongeren geregeld

Als de skatebaan er straks ligt, is dat de kroon op het werk voor Muider skaters Max. Thomas en Freddie. Ze hebben meer dan drie jaar aan hun plan gewerkt. De fanatieke skaters vonden dat een goede plek om te skaten ontbrak in hun stad, waarna ze zelf de stoute schoenen aantrokken en naar de gemeente stapten. Ze haalden daarnaast vele handtekeningen op en verzamelden nog eens 44.000 euro om hun skatepark zelf vorm te kunnen geven.