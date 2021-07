Hoogheemraadschap verwijdert zo'n 70 bomen langs de weg vanwege iepenziekte

Zo'n 70 zieke iepen langs de Wogmeer in Spierdijk en aan de Bennemeersweg in Twisk zullen deze week worden verwijderd door het Hoogreemraadschap Hollands Noordenkwartier (HHN). De bomen zijn ernstig ziek door een aggressieve en besmettelijke schimmelziekte, die zorgt voor verdroging en afsterving van de bomen.

Het Hoogheemraadschap heeft in de afgelopen tijd ontdekt dat zeker 48 iepen in Spierdijk en 19 bomen in Twisk zijn aangetast door deze iepenziekte. "Elke zieke boom is er een teveel", vertelt Marko Cortel van het Hoogheemraadschap. "Maar tegen deze ziekte is niet veel te doen. Het enige wat er nu mogelijk is, is om de bomen zo snel mogelijk te verwijderen."

De 19 iepen aan de Bennemeersweg in Twisk worden op donderdag 29 juli gekapt. De weg wordt tijdens het rooien van deze bomen niet afgesloten, maar verkeersregelaars zullen het verkeer op bepaalde tijdstippen tegenhouden. Een dag later, op vrijdag 30 juli, worden de zieke iepen aan de Wogmeer in Spierdijk weggehaald. Daarom wordt de straat - tussen de Verlaatsweg en de Kapelleweg - na 9.00 uur afgesloten voor het doorgaande verkeer.

Besmettelijke ziekte

Het Hoogheemraadschap inspecteert de iepen die langs wegen staan meerdere keren per jaar vanwege de besmettelijkheid van de iepenziekte en de vernietigende aard ervan. Dit geldt ook voor de iepen die bij waterkeringen staan.

"De inspecties voeren we een keer per paar maanden uit", aldus Cortel. "Wij denken dat het ritme dat we nu aanhouden voldoende is, maar de iepenziekte komt overal in Nederland voor en dus kan het ook hier in de buurt voorkomen. Het behandelen of het verwijderen van de zieke bomen is te ondervangen met de inspecties die wij nu uitvoeren."

Als de bomen eenmaal is aangetast is deze niet meer te redden en kunnen zij andere bomen in de omgeving besmetten. Die gebeurt door middel van kleine kevers, de zogeheten Iepenspintkevers, die eitjes leggen onder de bast van de boom. De uitgekomen kevers vliegen vervolgens uit en dragen de ziekte met zich mee. Daarnaast worden de bomen via de wortels besmet.

Nieuwe bomen

Het verwijderen van de bomen aan de Bennemeersweg en de Wogmeer zorgt er voor dat de aanblik van de wegen in de komende tijd zal veranderen. Het Hoogheemraadschap is van plan om in het komende najaar nieuwe bomen op de plek van de verwijderde iepen terug te planten.

"Zeker ook omdat wij de wegen waar de bomen langs staan zelf in beheer hebben", aldus de woordvoerder. "Het kan zijn dat daar nieuwe iepen voor in de plaats komen, maar het kan ook zijn dat bodemonderzoek uitwijst dat andere bomen daar beter op hun plek zijn. Dat gaan we in de komende tijd overleggen en bespreken met de gemeentes."