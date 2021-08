Veel wildgroei en onkruid in West-Friesland door het wisselende weer

Veel gemeenten in West-Friesland hebben last van wildgroei en onkruidoverlast. Op sociale media circuleren foto’s van achterstallig onderhoud in de haven van Enkhuizen. In Hoorn en Medemblik leidde de wildgroei zelfs tot raadsvragen aan het college. De wildgroei valt volgens gemeenten te wijten aan het wisselende weer van de afgelopen weken.

Braamstruiken met doorns hangen over de wandelpaden in het Willem Wiesepark - Jorik Simonides

Een valide excuus, volgens tuinman Karel den Boef. Zijn hoveniersbedrijf uit Hoorn heeft het momenteel “gigantisch druk.” En dat is standaard in deze tijd van het jaar, zegt hij. De hovenier ziet dat het groenbeheer van gemeenten dat niet altijd kunnen bijhouden. Beklag De afgelopen weken deden inwoners van Enkhuizen, Hoorn en Medemblik hun beklag over achterstallig groenonderhoud in hun gemeente. Op sociale media, of via raadsleden. De Hoornse Fractie Tonnaer werd door bewoners uit de Kersenboogerd gewezen op woekerende braamstruiken in het Willem Wiesepark. Dat leidde vrijdag tot vragen van de fractie aan het college.

Quote “Zonder ingrijpen verandert het park in een wildernis” Roger Tonnaer, Fractie Tonnaer

“Buurtbewoners van het park hebben mij hier twee weken geleden op attent gemaakt. We hebben samen een wandeling gemaakt en ik schrok een beetje van wat ik aantrof”, ligt fractievoorzitter Roger Tonnaer zijn vragen toe. “Zonder ingrijpen verandert het park in een wildernis en wordt het onbruikbaar voor wandelaars en spelende kinderen.” Groeizaam weer De gemeente Hoorn is op de hoogte van de wildgroei in het Willem Wiesepark, vertelt woordvoerder Jara Hof. “Collega’s van de buitendienst zijn vandaag bij het park wezen kijken en zagen inderdaad dat er wat braamstruiken over de paden hingen. De paden moeten vrij blijven, dus dit zal binnenkort worden aangepakt.” Het groeizame weer in de zomermaanden zorgt er volgens Hof voor dat onkruid en struiken sneller groeien dan normaal. Het groenonderhoud is daarom wat lastiger bij te benen. Koggenland voorzag dat al en vroeg inwoners een week geleden om begrip voor eventueel achterstallig onderhoud. De buitendienst van de gemeente is onlangs begonnen met het weghalen van onkruid en overhangende planten. Woordvoerder Astrid Schoo verwacht dat de grootste achterstanden na een week of drie zijn weggewerkt. "De komende drie weken is het lastig om alles bij te benen, door het groeizame weer en de onderbezetting van de buitendienst door de zomervakantie. Het levert geen grote problemen op, het ziet er soms alleen iets minder netjes uit." Structureel probleem De gemeente Enkhuizen laat weten het achterstallig onderhoud in de haven op korte termijn aan te pakken. In Medemblik diende D66 maandag raadsvragen in over achterstallig onderhoud. Verantwoordelijk wethouder Andrea van Langen noemt de regenachtige zomer als oorzaak van het sneller groeiende onkruid. "Dit geeft een extra werkbelasting voor onze groenvoorziening, zij moeten dan ook alle zeilen bijzetten om de gemeente van onkruid te ontdoen. In Medemblik gaat dat bovendien gepaard met een bezuiniging op groenonderhoud, opgelegd door de gemeenteraad. "De combinatie van deze twee factoren zorgen er nu voor dat het langer duurt voordat onkruid kan worden verwijderd." D66 fractievoorzitter Geert Mos spreekt, door deze bezuiniging, van een structureel probleem als gevolg van nieuw groenbeleid in zijn gemeente. “Dit heeft niks te maken met veranderlijke weersomstandigheden.” Hij benadrukt: "Ik zeg niet dat de gemeente haar werk niet goed doet, ik heb wel wat vragen bij de uitvoering."