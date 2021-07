3x3 basketballers verliezen van Letland en zijn veroordeeld tot kwartfinale

De 3x3 basketballers hebben zich ondanks het verlies tegen Letland geplaatst voor de kwartfinale. Bij winst verzekerde de ploeg zich voor de halve finale, maar door de 22-18 nederlaag wacht later vanmiddag de kwartfinale.

Bij Nederland lukte het scoren maar moeilijk. Normaal zijn de afstandsschoten een van de sterkste punten van Oranje, maar Letland was veel scherper met schoten van buiten de cirkel. Letland schoot veel driepunters raak en Oranje slaagde er niet in het duel om te draaien.

Bekkering, Slagter, Van der Horst en Voorn leden in hun zevende en laatste duel hun derde nederlaag (22-18). Oranje eindigt daardoor als vierde in de groep. Om 14.00 uur vanmiddag (Nederlandse tijd) volgt het duel in de kwartfinale tegen Rusland.

