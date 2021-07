Wieringer Donyell Malen maakt overstap van PSV naar Borussia Dortmund

Donyell Malen heeft zijn transfer naar Borussia Dortmund afgerond. De 22-jarige aanvaller uit Wieringen stond dinsdagochtend al voor het eerst op het trainingsveld. Naar verluidt is zo'n dertig miljoen euro met de transfer gemoeid. Malen tekent tot medio 2026.

Officieel was de transfer nog niet beklonken, maar dankzij medewerking van de Eindhovenaren, kon Malen meetrainen met de Duitse ploeg. De Oranje-international reisde zondag al af naar Zwitserland, waar Dortmund verblijft en is daar medisch gekeurd.

PSV heeft een speciale trainingsvergunning verleend, zodat Malen al bij de BVB-selectie kon aansluiten. Dortmund meldde dat de laatste details van de transfer nog wel uitgewerkt moesten worden. Volgens beide clubs was dat slechts een kwestie van tijd. Vorige week donderdag bereikten de clubs al op hoofdlijnen een akkoord.

Malen kwam afgelopen EK in actie voor het Nederlands elftal. De afgelopen drie jaar speelde hij bij PSV, dat hem in 2018 overnam van Arsenal. Daar heeft Malen drie jaar in de jeugdopleiding gespeeld.