Lichaam van 24-jarige man gevonden in Noordhollandsch Kanaal

Het lichaam van een 24-jarige man is vanavond rond 20.00 uur gevonden in het Noordhollandsch Kanaal bij Breezand. De man is afkomstig uit Julianadorp, zo meldt de politie.

Hoe de man om het leven is gekomen, is nog niet duidelijk. Dat wordt door de politie onderzocht. De politie gaat niet uit van een misdrijf of zelfmoord, aldus een woordvoerder.



Rond 16.15 uur werd een burgernetmelding gemaakt van de vermissing van de man. Hij had mogelijk alleen een onderbroek aan. Hulpdiensten rukten groot uit en zochten bij de pont bij de Molenvaart.