Festivalbranche teleurgesteld: "Voelt alsof executie steeds wordt uitgesteld"

Dennis de Graaf is eindverantwoordelijke bij Stageco, een bedrijf gespecialiseerd in podiums en de op- en afbouw daarvan. Zij doen dit onder andere voor het festival Mysteryland dat gepland stond voor eind augustus in Hoofddorp.

"We kunnen niet bouwen. Dat is heel pijnlijk, voor iedereen", zegt hij. "De hele branche heeft hier last van. Ik maak me zorgen over de toekomst. We vormen een keten en die moet en zal overeind blijven. Dat is nu nog maar zeer de vraag."

Dat de evenementensector steeds op het laatste moment weet wat er mogelijk is, maakt het werk erg lastig, zegt De Graaf. Hij vreest dat het festivalaanbod daardoor kleiner wordt. "We hebben vorig jaar ook de belangrijke festivalmaand augustus gemist. We knijpen aan de ene kant de handjes dicht met de steun die we krijgen van de overheid, aan de andere kant kost het nog altijd geld."