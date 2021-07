Volendamse handballers op jacht naar eerherstel met buitenlandse impuls

"De benen zijn vermoeid en de hamstrings doen wat zeer", vertelt Mark Ortega. De coach van Volendam is bezig aan de tweede week van de voorbereiding. "Het is goed dat we weer in beweging zijn."

Engelse voertaal

Bij de Volendamse club zijn er dit jaar veel nieuwe spelers. Dat ziet ook Jordy Baijens. De 25-jarige handballer draait al sinds 2016 mee bij de Volendammers en merkt dat dit een andere voorbereiding is dan hij gewend is. Zo is de voertaal in sporthal Opperdam door de Amerikaanse coach Ortega nu Engels en om zich heen ziet Baijens veel nieuwe gezichten uit het buitenland. "Als je de juiste spelers in Nederland niet kan vinden, dan moet je toch buiten de deur shoppen. Ik wil ook in een zo goed mogelijk team spelen."

Volendam start op 4 september de Benelegue met een uitwedstrijd tegen het Belgische Visé. Bekijk de video voor de hele reportage.