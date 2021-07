Unesco benoemt Nieuwe Hollandse Waterlinie tot werelderfgoed

Koning Willem I besloot in 1815 tot de aanleg van de vernieuwde waterlinie. In 1880 volgde een uitbreiding met de Stelling van Amsterdam. De Waterlinies vormen een stelsel van sluizen, dijken, kanalen en gemalen, die Nederland beschermde tegen vijanden van buitenaf. Dat gebeurde door delen onder water te zetten, zodat gebieden moeilijker te bereiken waren van buitenaf. Zulke waterwerken, die zo goed bewaard zijn gebleven, bestaan nergens anders ter wereld.

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een verdedigingswerk dat loopt van Muiden tot aan de Biesbosch, ter bescherming van het oude Holland. De linie is 85 kilometer lang en bestaat uit 45 forten. De vestingen van Muiden, Weesp, Naarden, Gorinchem, Woudrichem en Nieuwersluis zijn er onderdeel van, evenals de twee kastelen Slot Loevestein en Muiderslot.

Toch was het tot het laatst toe spannend of de Nieuwe Hollandse Waterlinie wel definitief op de Unesco Werelderfgoedlijst zou komen. Nog geen maand geleden adviseerde het adviesorgaan van Unesco nog om de verdedigingswerken niet direct in te schrijven, maar eerst nader onderzoek te doen naar onder meer de bescherming van de werken. De provincies Noord-Holland, Utrecht, Noord-Brabant en Gelderland betoogden toen nogmaals waarom de werken op de lijst zouden moeten komen.

Dat is nu dus gelukt, tot grote vreugde van de aanvragers. "We zijn ontzettend trots dat de werelderfgoedstatus van de Stelling van Amsterdam nu uitgebreid is met De Nieuwe Hollandse Waterlinie. Als vier provincies zetten we ons al jaren in voor de bescherming, het behoud en het versterken van dit unieke stukje Nederland. We zijn dankbaar dat deze inzet nu is beloond door het werelderfgoedcomité en we hopen dat er veel mensen van over de hele wereld De Hollandse Waterlinies komen bewonderen", laat gedeputeerde Zita Pels van de provincie Noord-Holland weten.