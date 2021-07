Sport NL V Anderhalf jaar in een hel: kleine medische ingreep met grote gevolgen

Jurgen Boon zag vroeger op tegen een bezoek aan de supermarkt, maar de voorbije maanden was het een uitje voor hem. Door een medische misser ging hij anderhalf jaar lang door een hel. "Moet je nagaan hoe slecht ik er aan toe was! Vroeger vond ik boodschappen doen vreselijk. Nu was het opeens een verzetje geworden."

Jurgen Boon in actie als golfer. Foto: Jurgen Boon

Jurgen Boon praat over een periode in zijn leven die anderhalf jaar geleden begon en een paar weken geleden gelukkig ten einde kwam. In de maanden daartussen ging hij door 'een hel'. De oorzaak was een simpele ingreep in het Rotterdamse Erasmus MC die jammerlijk mislukte. Verlamd Jurgen is vanaf zijn borst verlamd door een mountainbike-ongeluk in 2006. De oud-voetballer van ADO'20 en ex-marechaussee zit sindsdien in een rolstoel, maar 'functioneert uitstekend'. Zo is hij één van de betere Nederlandse paragolfers. Dat dankt hij mede aan een spierverslappend medicijn (baclofen) dat via een pomp in zijn buik naar zijn ruggenmerg wordt geleid. Het controleert de spasmen in zijn middel en benen. Het maakt het leven aangenaam. Maar ééns in de zoveel tijd moeten de batterijen vervangen worden of de pomp worden verwisseld. Dat gebeurde bij Jurgen in januari 2020. Het was het begin van een zwarte periode.

Quote "Ik lag 24 uur per dag op bed, ik zag het echt niet meer zitten" Jurgen Boon

Bij het plaatsen van de pomp - zo is later gebleken - is er iets vreselijk mis gegaan. Hij was nog niet uit het ziekenhuis ontslagen of hij kreeg hevige spasmen en zweetaanvallen. "De eerste maanden lag ik 24 uur per dag op bed. Ik zag het echt niet meer zitten. Normaal kan ik goed alleen zijn, maar nu heb ik mijn zoon gevraagd permanent bij me te blijven."

Spasmen Vanaf het eerste moment had hij het gevoel dat er iets niet goed was met de pomp of de katheter die erop is aangesloten. Zelfs bij flinke verhoging van de doses hielden de spasmen namelijk aan. "In het ziekenhuis bleven ze maar zeggen dat het niet aan de pomp lag. Dat hadden tests uitgewezen. Dan ga je toch denken: zou ik een ziekte onder de leden hebben? Zou er ergens een tumor zitten? Ik heb tientallen onderzoeken ondergedaan, maar niets wees daarop. Op een gegeven moment was ik de hoop kwijt en dacht ik: moet ik zó verder leven? Aan golf heb ik maar helemaal niet meer gedacht. Dat stond opeens zó ver bij me vandaan?"

Knik Bijna drie weken geleden besloot zijn behandelend arts toch de pomp uit zijn lichaam te halen om te kijken of hij wellicht iets kon ontdekken dat scans niet hadden blootgelegd. Het probleem werd meteen duidelijk. In het slangetje bij de pomp zat een knik. Daardoor had de medicatie zijn lichaam nooit bereikt. "Eindelijk, eindelijk was het probleem opgelost. Ik was dolblij, maar ook wel weer verdrietig. Want ik heb al die tijd gezegd dat het probleem daar moest zitten. Maar ze wilden niet naar me luisteren. Ik ben gewoon niet serieus genomen. Daardoor ben ik enkele keren onnodig geopereerd. "

Aan de andere begrijpt hij de redenering waarmee de artsen zichzelf op een dwaalspoor hebben gebracht. "Als zij een onderzoek deden om via een scan een beeld te krijgen, moesten ze handmatig de vloeistof inspuiten. Telkens als ze dat hadden gedaan, konden ze constateren dat de medicatie in het lichaam aankwam." Alleen werd de baclofen in het ziekenhuis met zeer hoge druk ingespoten, waardoor de knik in het slangetje verdween en de leiding zich waarschijnlijk opende. Op het moment dat de pomp de functie in zijn lichaam moest overnemen, was de druk minder hoog en bleef de knik zitten. Met alle gevolgen van dien.

De knik in het slangetje: foto Jurgen Boon

Hij toont een foto van het slangetje met de knik die bij het verwijderen van de pomp uit zijn lichaam tevoorschijn kwam. "Zo duidelijk als wat. Daar kon geen medicatie doorheen. Dat was meteen duidelijk. Ik ben blij dat het probleem nu is opgelost. Wel doodzonde dat het me anderhalf jaar narigheid heeft gekost. Maar ik wil eigenlijk niet terug kijken. Ik moet vooruit en dat kan weer. Het belangrijkste is dat ik mijn leven terug heb."

Boon: "Wat schiet ik op met indienen van een klacht?" Jurgen Boon heeft geen klacht ingediend tegen het Erasmus Medisch Centrum. "Wat schiet ik daarmee op? Ik heb een vreselijke tijd achter de rug. Dat is niet meer goed te maken. En om geldelijk gewin is het me niet te doen. Ik zit gewoon niet te wachten op getouwtrek." In een reactie zegt een woordvoerder van het Erasmus MC te betreuren "wat er is gebeurd met deze meneer." Het ziekenhuis doet verder "geen mededelingen over individuele gevallen."