Amsterdam Van der Horst bezorgt 3x3 basketballers goede uitgangspositie

Na wederom een spannende wedstrijd won maandagmiddag het Nederlandse 3x3 basketbalteam van Polen met 22-20. De winnende score in Japan kwam van de hand van Dimeo van der Horst en daardoor staat Oranje tweede in de poule en heeft alle kans om zich direct te plaatsen voor de halve finale.

Eerder op de dag verloor Nederland nog van België (17-18) en winst was dus belangrijk in deze zesde wedstrijd op de Olympische Spelen. Met Ross Bekkering, die nog uitviel tegen de Belgen, ging de wedstrijd tegen de Polen gelijk op. Uiteindelijk moest een verlenging de beslissing geven. Met een dubbele score besliste Amsterdammer Van der Horst de wedstrijd.

Halve finale

In totaal speelt Nederland zeven wedstrijden in de poule. Als Nederland dinsdag wint in het laatste groepsduel van Letland is het verzekerd van de tweede plek en dus een rechtstreeks ticket voor de halve finale.