Realityster Dusty buiten levensgevaar na ernstig scooterongeluk

Ex On The Beach-deelnemer Dusty Taconis is buiten levensgevaar. Dat maakt zijn zus bekend op Instagram. De Hoofddorper raakte vorige week dinsdag zwaargewond bij een val met zijn scooter in Zandvoort. Hij zou meerdere hersenbloedingen hebben gehad. Als gevolg daarvan onderging hij een zware hersenoperatie, aldus zijn zus.