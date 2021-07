Tegenvaller gemeente: kosten van bouwfout Muiderbergse kinderopvang niet te verhalen

Het dak van de kinderopvang bleek eind vorig jaar onveilig doordat de dakconstructie was aangetast. Door condenswerking bleek de houtconstructie onder de sierplanken en de dakbedekking nat en verrot. De constructie werd uit elkaar gehaald, waardoor het dak instabiel werd en de veiligheid niet meer te garanderen was. De bouwfout werd ontdekt tijdens onderhoudswerkzaamheden.

Op last van de gemeente Gooise Meren werd het gebouw ontruimd. Eerst alleen de eerste verdieping, een dag later ook de rest van het pand. Op het moment van de bouwfout verbleven er zo'n 100 kinderen in het pand, verdeeld over zeven groepen. Een deel zat op de eerste etage, vlak onder het dak, het andere deel op de begane grond. Volgens de gemeente is de veiligheid van de kinderen nooit in het geding geweest.

De kinderen zijn na de ontdekking van de fout ondergebracht op een andere locatie. Een deel van de kinderen keerde later weer terug toen het pand, gestut en wel, op de begane grond weer gebruikt kon worden.

Hogere kosten, geen aansprakelijkheid

De problemen met het gebouw zorgen ervoor dat de gemeente voor flinke kosten staat om alles te herstellen. Dat bedrag valt nog eens veel hoger uit dan eerder gedacht. De gemeente dacht eerder met 418.000 euro alle schade te kunnen oplossen, maar heeft nu 520.000 euro nodig.

De fors hogere kosten komen door de hogere kosten in de bouw momenteel, waar het absolute topdrukte is en de prijzen omhoog schieten. Daarnaast zijn veel grondstoffen een stuk duurder geworden. Door het coronavirus kwam de productie eerder vaak stil te liggen, waardoor er nu schaarste is en de prijzen stijgen.

Gooise Meren heeft de afgelopen tijd onderzoek gedaan of het de kosten voor het herstellen van het dak door de bouwfout kan verhalen op de oorspronkelijke bouwer. Dat blijkt echter een lastig verhaal. "Uit advies is gebleken dat de gemeente geen reële juridische mogelijkheden heeft om de kosten van het herstel van het dak te verhalen", laten burgemeester en wethouders weten aan de gemeenteraad. Dat komt onder meer doordat er sinds de oplevering eigenlijk al te veel tijd verstreken is.

Een ander groot nadeel is dat, zo blijkt verder uit het advies van de gemeentelijke advocaat, dat een gerechtelijke procedure sowieso niet kansrijk is, terwijl het wel veel tijd en geld kost. Er zit voor de gemeente dan ook niets anders op dan de kosten gewoon zelf te betalen.