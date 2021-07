Wattenstaafje eerder op reis dan jij: coronatestmonsters naar Oostenrijk voor analyse

Voordat jij in het vliegtuig zit, heeft het coronawattenstaafje al verder gereisd dan jij. Want een deel van de coronatestmonsters wordt voor analyse naar Oostenrijk gebracht, waarna de uitslag in Nederland volgt.

De coronatesten worden naar het buitenland gestuurd om aan de vraag te voldoen. "In Nederland hadden we te weinig capaciteit en dan ga je uitwijken", legt woordvoerder van de GGD Amsterdam Richard Lancee uit. In Oostenrijk konden ze aan de doorlooptijd van 24 uur voldoen. "Dat is de norm en als ze daarbinnen kunnen leveren, dan is dat prima. En dat konden ze."

De monsters gaan aan het einde van de middag naar Oostenrijk, worden 's nachts geanalyseerd en dan volgt 's ochtends de uitslag. "De uitslag gaat elektronisch."

Wel wordt er steeds minder gebruik gemaakt van het lab in Oostenrijk. "In het verleden hadden we het echt nodig, maar nu neemt het aantal testen af. Het gros doen we hier", zegt Lancee.

Lab in Duitsland

Ook de GGD Kennemerland werkte met een laboratorium in het buitenland. Daar zijn ze tijdens de piek in oktober vorig jaar mee gestart. Het laboratorium van het bedrijf Synlab stond in Duitsland en de coronatestmonsters gingen per koerier met de auto naar Leverkusen, vertelt Harm Groustra, woordvoerder van de GGD Kennemerland. Een ritje van 266 kilometer waar je volgens Google Maps drie uur over doet. Twee keer per dag ging er een koeriersdienst heen. "De uitslag was er altijd op tijd, binnen de 24 uur."

Bij de GGD Kennemerland kozen ze voor de samenwerking met het Duitse laboratorium, omdat ze in Nederland niet meer aan de vraag konden voldoen. Dit initiatief ontstond vanuit het Landelijk Coördinatieteam Diagnostisch Keten (LCDK). Die coördineert in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid de labcapaciteit en testmaterialen in Nederland.

Goustra: "Het is een partij die tijdens de piek vorig jaar is opgericht om de testcapaciteit in kaart te brengen. Toen ging het om 650 testen per dag. We zaten toen in een hele andere situatie: we hadden alleen nog PCR-testen, later kwamen ook de antigeen testen en de LAMP-testen erbij. Ook konden we op een gegeven moment veel meer opschalen."

De GGD Kennemerland werkt inmiddels niet meer met in het buitenland analyseren. "Inmiddels doen we alles weer via het streeklab in de regio Kennemerland." De woordvoerder van de GGD Amsterdam zegt dat ze steeds minder gebruik maken van buitenlandse labs. Om hoeveel testen het nu nog gaat, kan de woordvoerder niet zeggen. Ook is niet duidelijk hoe de testen naar Oostenrijk afreizen. Hij denkt per koerier, maar durft het niet met zekerheid te zeggen. Naar Oostenrijk is een behoorlijke afstand. Van de GGD Amsterdam naar de Oostenrijks grens is al 1.000 kilometer.

Vertrouwelijk

Ondanks dat de testen in buitenlandse handen terechtkomen, zijn ze niet te herleiden naar de persoon, vertelt de woordvoerder van de Amsterdamse GGD. "Na analyse worden de testen vernietigd. Daar zijn hele protocols voor. Alles is vertrouwelijk en niks is terug te vinden op naam."