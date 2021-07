Streep door festivals en alle landen groen of geel: dit zijn de nieuwe maatregelen

Het persmoment van Rutte en minister Hugo de Jonge kwam op verzoek van de evenementensector. "Die wilden duidelijkheid", laat de premier weten. Die duidelijkheid is nu gegeven, hoewel het niet zal zijn waar de branche op hoopte: het verbod op meerdaagse evenementen wordt verlengd tot september.

Dat raakt onder meer Mysteryland in Haarlemmermeer, dat in het laatste weekend van augustus plaats zou vinden. "Het is niet verantwoord om het door te laten gaan", vindt Rutte.

Over eendaagse festivals is nog geen beslissing genomen, die volgt 13 augustus. Dan wordt ook duidelijk of de Formule 1 in Zandvoort door kan gaan in september. Organisator Dutch Grand Prix heeft laten weten ervan uit te gaan dat het gewoon doorgaat: het is volgens hen namelijk een sportevenement en zou daarom niet onder de nieuwe regels voor meerdaagse muziekevenementen vallen.

Negatieve test

Ook verandert er flink wat voor reizen binnen de Europese Unie. "We willen mensen meer zekerheid geven, zodat ze weten wat ze kunnen verwachten." Daarom zijn vanaf morgen alle landen die niet groen zijn, geel. Dat betekent dat EU-lidstaten niet meer ontraden worden als vakantiebestemming. Nu staan landen als Portugal en Spanje nog op oranje, wat staat voor 'alleen noodzakelijke reizen'. Een vakantie valt daar niet onder.