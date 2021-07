Gemeente Hoorn deelt nieuwe noodsteun uit aan culturele sector

De gemeente Hoorn heeft van het Rijk bijna een miljoen euro ontvangen, dat bestemd is als noodsteun voor de culturele organisaties in de gemeente. Door een nieuwe regeling van het college van burgemeester en wethouders is het voor de organisaties vanaf vandaag mogelijk om een aanvraag te doen voor de subsidie, die op kan lopen tot 25.000 euro voor herstel en ontwikkeling.

NH Nieuws / Chantal Bos

Van het totale bedrag van 950.000 euro is meer dan de helft beschikbaar om de culturele sector in de gemeente noodsteun te bieden. Daarnaast moet de subsidie de gehele sector vitaal en ook weerbaarder maken, zo zegt de gemeente. Daarom is 225.000 euro uit deze gelden beschikbaar voor herstel en ontwikkeling. Zo kunnen culturele initiatieven onder meer een subsidie aanvragen om kosten voor een livestream te dekken, waarmee theaters en andere culturele gelegenheden meer bezoekers digitaal kunnen ontvangen. Voor het herstel, de ontwikkeling en eenmalige evenementen kunnen organisaties een bedrag van maximaal 25.000 euro aanvragen. Op de website van de gemeente Hoorn kan de nieuwe subsidie vanaf vandaag aangevraagd worden. Dit kan tot uiterlijk 15 september worden gedaan.