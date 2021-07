Kans op onweersbuien, maar geen vuiltje aan de lucht: waarom toch code geel?

Vanaf ongeveer 13.00 uur vanmiddags tot tien uur vanavond is code geel van kracht. Net als gisteren en net als morgen. En dat terwijl er gisteren in Heemstede geen bliksemschicht te zien was. Waarom geeft de KNMI dan toch code geel af?

"In dit geval is er kans op onweersbuien in het hele land", legt KNMI-woordvoerder Josine Camps uit. "Bij code geel is er kans op gevaarlijk weer. Dat betekent dat het raadzaam is om op te letten, vooral als je onderweg bent. "Voor onweersbuien moet lokaal een of meer van de volgende critera gelden: windstoten van 60 km/u of hoger, lokaal veel neerslag (30 mm of meer in 1 uur) of hagel (tot 2 cm)."

Een weercode moet van te voren worden gecommuniceerd, om mensen tijd te geven om zich voor te bereiden. "Code geel kan maximaal 48 uur voor het weerfenomeen optreedt worden uitgegeven", legt Camps uit. "Bij code oranje is er grote kans op gevaarlijk of extreem weer, dit kan 24 uur van tevoren worden afgegeven. Code rood wordt op zijn vroegst 12 uur van te voren afgegeven."

Lokale verschillen

"Code geel wordt per provincie afgegeven en is onafhankelijk van gebiedsgrootte. Als ergens in de provincie aan de criteria wordt voldaan, kunnen we een code geel geven." Dat er in Heemstede geen vuiltje aan de lucht is, terwijl het bij de Zaankant met bakken uit de hemel komt, kan voorkomen, weet Camps. "Onweersbuien zijn heel lokaal. Het kan gebeuren dat de ene plaats te maken krijgt met hevige onweersbuien, terwijl de mensen ergens anders nog in de tuin kunnen zitten."

Voor sommigen lijkt een code geel overdreven, maar dat is niet zo, zegt Camps. “Onweersbuien kunnen nu eenmaal heel lokaal zijn. Het is puur het advies om alert te zijn, omdat er kans is op gevaarlijk weer. Het is raadzaam om op te letten, vooral als je onderweg bent.”