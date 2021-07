Honden, katten en konijnen massaal gedumpt bij asiel: "Mensen zijn eigenwijs"

Gezelschap van een huisdier als je toch alleen maar thuiswerkt, dat leek veel mensen ideaal. Tot het einde van de lockdown in zicht kwam en steeds meer werkgevers hun medewerkers weer op kantoor verwelkomen. Wat doe je dan met je pas aangeschafte puppy, kitten of konijntje?

Veel mensen kiezen dan toch als oplossing voor het asiel. Althans, dat merkt het asiel van Amsterdam (DOA). In het staartje van de lockdown wordt het steeds drukker bij de opvang met onder meer dieren uit het buitenland. "We merken een toestroom van huisdieren", vertelt woordvoerder Esther Balfoort. "Zowel van honden en katten als konijnen. Het is echt opvallend."

Konijnen gedumpt

Andere woordvoerder Jeannine Kornmann valt haar bij. "In het eerste kwartaal van dit jaar kwamen er meer dan dubbel zoveel dieren binnen ten opzichte van die periode in 2020, voor corona. Vier keer zoveel dieren werden mishandeld. De hoeveelheid mensen die afstand doet van katten valt enorm op nu. Katten komen binnen met een raar verhaal; impulsaankopen, lijkt het."

"We merken ook dat er heel veel konijnen gedumpt worden", vervolgt Kornmann. "Dat is ook wel een dier waarbij mensen vaak onwetend zijn over de juiste verzorging. Het is heel schrijnend. In de aanloop naar de vakantie krijgen we bijna iedere dag wel een konijn in een doosje binnen, echt verschrikkelijk!"

Nog niet eerder gezien

Naast de toestroom vallen ook de cijfers van de dagopvang op. "Dat is onze hondencrèche", vertelt Balfoort over de dagopvang. "Als je aan het werk bent kan je 's ochtends je hond brengen en 's avonds weer ophalen." Het gaat niet zozeer om de hoeveelheid honden, dat is vergelijkbaar met 2019, maar 'de crux is dat er veel meer puppy's en honden uit het buitenland zijn dan voorheen', vertelt Kornmann.