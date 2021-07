Veel minder treinen van en naar Schiphol vanwege defecte trein

Er rijden veel minder treinen van en naar Schiphol. Volgens ProRail heeft er een trein in de tunnel bij Schiphol met vaste rem gereden. "Dit veroorzaakte rookontwikkeling en dat moet eerst uit de tunnel worden afgezogen voordat alle treinen weer mogen rijden", aldus de spoorbeheerder.

De NS laat weten dat er minder treinen rijden, omdat de hulpdiensten de tunnel in moeten. Het probleem zou nog zeker tot 11.30 uur duren.

