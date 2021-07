Jan (27) wordt al bijna een week vermist

De 27-jarige Jan de Vries (27) uit Alkmaar wordt sinds vorige week dinsdag vermist uit zijn ouderlijk huis, meldt de politie. Hij is voor het laatst gezien in Alkmaar.

De man verplaatst zich mogelijk in een Ford Focus met het kenteken 46-PV-XV. De politie heeft een foto en signalement van de man vrijgegeven.

Signalement

Jan is 1.87 meter lang en heeft groene ogen. Zijn haar is donkerbruin en kroezig en hij heeft twee inhammen. Mensen die weten waar de man is, worden opgeroepen contact op te nemen met de politie via 0800-6070 of het tipformulier in te vullen op de website van de politie.