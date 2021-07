53-jarige Haarlemmer voor ogen van zijn kinderen verdronken in Italië

Een 53-jarige man uit Haarlem is gister in Italië verdronken, dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken aan de NOS. De man ging met zijn twee zoons zwemmen, maar werd meegesleurd door de sterke stroming. Zijn zoons konden op eigen kracht uit het water komen, maar voor de vader mocht de hulp niet meer baten.

De man en zijn twee tienerzoons gingen de zee in tussen de gemeentes Cogoleto en Varrazze in Genua, waar het vervolgens misging, schrijft de Italiaanse krant La Stampa. Er was nog een hulpboot ingeschakeld, die binnen een paar minuten ter plaatse was, maar dat bleek tevergeefs. Zijn lichaam is naar de haven van Varazze gebracht.

Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken laat aan de NOS weten dat het Rode Kruis bijstand aan de hulpverleners biedt. "En ook wij verlenen consulaire bijstand."