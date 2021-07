Flinke onweersbuien verwacht: code geel in Noord-Holland

In de ochtend is er nog geen vuiltje aan de lucht, maar in de middag komen er 'stevige regen- en onweersbuien tot ontwikkeling'. 's Avonds doven die buien langzaam uit. Er kan lokaal in korte tijd veel neerslag vallen. Ook kan het gaan hagelen: "Hier kunnen verkeer en buitenactiviteiten hinder van ondervinden", schrijft het KNMI.

Morgen is er ook een grote kans op onweer. Ook dan wordt het in de middag en avond verwacht.

Gisteren was er ook al code geel afgekondigd door het KNMI. Die was van het middaguur tot 22.00 van kracht voor bijna de hele provincie. Alleen Texel 'viel buiten de boot'.