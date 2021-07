Kira Toussaint plaatst zich voor finale op 100m rugslag

Het doel van zwemster Kira Toussaint is bereikt: de olympische finale halen op de 100 meter rugslag. Ze werd vierde in haar halve finale, waarmee de Amstelveense zich als zevende plaatste voor de eindstrijd.

Toussaint tikte in haar halve finale aan na 59,09 seconden. Regan Smith was de snelste met een olympisch record. Zij kwam tot 57,86.

"Mijn doel is om de olympische finale op de 100 meter rugslag te halen. Als je dan in de finale staat is alles mogelijk", zei ze eerder tegen NH Sport. Die finale is morgen rond 4 uur middernacht Nederlandse tijd.

NH Sport zocht Kira Toussaint op in de aanloop naar Tokio in de serie Succes op de Spelen