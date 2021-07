Spoorboekje: wanneer komt welke Amsterdamse olympiër in actie?

Komt er olympisch eremetaal naar Amsterdam? Het zou zomaar kunnen, want 'we' hebben een aantal deelnemers die je gerust kanshebbers mag noemen. Voor wie hun optredens absoluut niet wil missen, hebben we een (Amsterdams) olympisch spoorboekje gemaakt.

Thom de Boer - Marcel ter Bals/Orange Pictures

Voetbal We beginnen met de Amsterdammers die al in actie zijn geweest, zoals bijvoorbeeld de Ajax-voetbalsters Lize Kop, Victoria Pelova en Stephanie van der Gragt. Ze spelen op dinsdag 27 juli om 13.00 uur de laatste groepswedstrijd tegen China, daarna volgt hoogstwaarschijnlijk de kwartfinale. Hockey De hockeyvrouwen-en mannen hebben ook inbreng van Amsterdamse sporters, maar ook spelers met een link met de stad omdat ze voor de clubs AH&BC, Pinoké en Hurley spelen: Eva de Goede en Felice Albers (beide AH&BC) bij de vrouwen, Billy Bakker (AH&BC) bij de mannen. De vrouwen spelen komende woensdag (02.30 uur), donderdag (12.00 uur) en zaterdag (11.30 uur) nog groepswedstrijden. De mannen doen dat op dinsdag (13.45 uur), donderdag (05.15 uur) en vrijdag (13.45 uur) . Zwemmen Amsterdammer Thom de Boer, specialist op de 50 meter vrije slag, komt vrijdag 30 juli (12.13 uur) in actie in de series van die afstand. Andere deelnemers met een Amsterdamse connectie zijn Jesse Puts, Arno Kamminga (die vannacht zilver won), Kira Toussaint en Tes Schouten. We maakten deze reportage over Thom de Boer:

Sloterparkbad kijkt met spanning naar Olympische Spelen - NH Nieuws

3x3 basketbal De 3x3-basketballers Dimeo van der Horst, Arvin Slagter, Ross Bekkering en Jessey Voorn spelen vandaag twee groepswedstrijden (om 11.40 uur tegen België en om 15.25 uur tegen Polen). Morgen spelen ze om 11.25 uur nog de laatste groepswedstrijd, tegen Letland. Atletiek Jamile Samuel uit Nieuw-West is één van de blikvangers uit de Nederlandse atletiekploeg. Haar olympisch avontuur begint komende vrijdag, als ze de series loopt van de 100 meter. Mogelijk loopt ze een dag later de finale. De maandag erop loopt ze de series van de 200 meter, de finale is op dinsdag. Afsluitend hoopt ze op vrijdag 6 augustus de finale van de 4x100 meter estafette te lopen.

Orange Pictures

Roeien Bij het roeien zien we een aantal sporters voor wie de Amsterdamse bosbaan hun tweede thuis is. De mannen dubbel vier bijvoorbeeld is bijna volledig Amsterdams: Tone Wieten, Dirk Uittenbogaard, en Abe Wiersma komen uit Amsterdam. Het vierde lid is Nijmegenaar Koen Metsemakers. Ze varen dinsdag de finale en zijn favoriet. De finale is rond 3 uur 's nachts.

Lees ook Play Sport Succes op de Spelen: Thom de Boer combineert fulltime werk met zwemmen