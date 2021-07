Slachtoffer steekpartij Amsterdam Centrum was bekende Braziliaanse dansleraar: "Door malloten vermoord"

De man die vorig weekend om het leven kwam bij een steekpartij op de Rozengracht in het centrum van Amsterdam, is de in Brazilië geboren Marcos Coelho (45). Hij was een bekend figuur in de Braziliaanse gemeenschap in Amsterdam.

Coelho was professioneel danser en gaf ook les. Dansen was voor hem "a way of life." Hij groeide op in de Braziliaanse stad Belo Horizonte, ruim 400 kilometer ten noorden van Rio de Janeiro en woonde zo'n 20 jaar in Nederland.

"Het was een warme persoonlijkheid met zachte energie, hij was hartstikke goed in wat hij deed, het lesgeven", vertelt Janine Keijzer, die zelf ook danslessen geeft en met Coelho heeft samengewerkt. Ze reageert geschokt op het nieuws.

Een Braziliaanse kapper die in Amsterdam werkt, erkent dat beeld: "Ik kwam hem vaak tegen op feestjes. Hij was heel bekend." Op sociale media wordt de Braziliaan omschreven als "grappig" en "een geweldige danser".