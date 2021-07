Karlsson, Boadu en Reijnders bezorgen AZ oefenzege op Panathinaikos

In het oefenduel met Panathinaikos op het trainingscomplex in Wijdewormer heeft AZ zondagmiddag met 3-0 gewonnen. Jesper Karlsson, Myron Boadu en Tijjani Reijnders maakten de doelpunten.

Karlsson, die vandaag 23 jaar is geworden, opende na twaalf minuten de score tegen de nummer vijf van Griekenland. Na rust leek de Griek Pantelis Hatzidiakos te scoren, maar hij schoot van dichtbij tegen de keeper aan.

Toch nam AZ in de slotfase nog afstand van Panthinaikos. Myron Boadu beluisterde zijn invalbeurt op met een doelpunt. Na een combinatie met de eveneens ingevallen Vangelis Pavlidis scoorde de spits van de Alkmaarders. Tijjani Reijnders bepaalde de eindstand snel daarna op 3-0 met een afstandsschot.

Woensdag oefent AZ in het eigen stadion opnieuw tegen een Griekse ploeg. OFI Kreta is dan de tegenstander in Alkmaar.

Opstelling AZ: Verhulst; Sugawara, Hatzidiakos (Beukema/77), Martins Indi, Oosting; Clasie, Reijnders, Evjen (Pavlidis/62); Gudmundsson (Aboukhlal/62), De Wit (Boadu/62), Karlsson (Poku/62)