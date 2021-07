Wandelaars met de bus vertrokken naar startpunt Strandzesdaagse

Morgen is het zover: dan begint de Strandzesdaagse, de wandeltocht van Hoek van Holland naar Den Helder. Traditiegetrouw vertrekt vandaag de bus vanuit Den Helder om wandelaars naar het beginpunt van de tocht te brengen. En die bus zit aardig vol. 'Het lijkt wel of sommigen een maand op reis gaan', vertelt organisator van de busrit Ronald Grippeling tegen mediapartner Regio Noordkop .

Vorig jaar kon de Strandzesdaagse voor het eerst na 61 edities niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Dit jaar valt de wandeltocht in de categorie ‘buitenevenementen’ en mag het wel doorgaan.



Daarom vertrekken 63 wandelaars vandaag met de bus vanuit Den Helder, georganiseerd door Ronald Grippeling. Die heeft een bus geregeld met plek voor 70 personen. "Bewust wat minder", zegt hij, "want dan hebben we ook nog wat stoelen om bagage op neer te zetten." Toch moet er nog flink gestapeld worden, want voor een wandeltocht van zes dagen is veel bagage nodig.

Morgen beginnen de wandelaars aan de tocht vanuit Hoek van Holland naar Wassenaar, daarna volgen Noordwijk aan Zee, IJmuiden, Egmond aan Zee en Callantsoog. Zaterdag is dan de laatste etappe en de intocht in Huisduinen. Vanwege de coronamaatregelen is dat zonder muziek, bar en feestelijkheden.