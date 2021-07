Zestal slaat man zonder aanleiding in elkaar in Assendelft

Een man is zaterdagavond laat uit het niets in elkaar geslagen door zes personen bij de Saendelverlaan in Assendelft. Bij de mishandeling raakte het 49-jarige slachtoffer 'behoorlijk gewond' aan zijn gezicht en schouder, zegt de politie.

De man fietste rond 22.45 uur vanaf het station in de richting van de Saendelverlaan. Op het fietspad bij de Jan Brassertunnel werd hij van zijn fiets getrokken door zes personen, die vervolgens op hem insloegen. Bij aankomst van de politie waren alle verdachten verdwenen, er is niemand aangehouden.



Vermoedelijk was het zestal het slachtoffer vanaf het station gevolgd. Waarom de man zo is toegetakeld is nog onduidelijk. De politie komt graag in contact met getuigen, met name met een persoon die rond 22.45 uur zijn of haar hondje aan het uitlaten was vlak bij de plek van de mishandeling.