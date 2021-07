1.500 keer op zondag: ochtendshow Omroep Heemskerk viert jubilieum

Fred Kos is in zijn eentje begonnen, De Ruijter sloot niet veel later aan bij de lokale zender. En altijd op zondagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur. "Een prachtig moment voor het programma dat wij maken", zegt De Ruijter. "Gewoon gezellig. Precies wat de Heemskerkers willen." Fred Kos: "We danken het succes aan de continuïteit: op een vast tijdstip en altijd dezelfde presentaroren."

Vakantie

Het is maar een enkele keer voorgekomen dat één van hen er niet was op zondag. Kos: "Ik ga wel eens op vakantie, maar nooit langer dan een midweek. Ik zorg altijd dat dat ik er op zondag weer ben. Ja, het werkt wel een beetje verslavend. Vind je het gek na 1.500 uitzendingen?"

Henk de Ruijter: "Of we fenomenen zijn geworden? Nou, Fred en ik zijn allebei nogal bescheiden. Maar de mensen kennen ons wel, althans onze stemmen. Laatst was ik bij de slager hier in Heemskerk. En die man vroeg of ik soms de presentator was van het zondagochtendprogramma. Dat is wel leuk om te horen. Voor de rest zijn we vrij nuchter. We doen ons ding en hopen nog jaren door te gaan."