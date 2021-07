Eindelijk leeft erfgoedpark De Hoop: "Als het nu niet lukt, lukt het nooit"

Het ene na het andere plan om er iets van te maken mislukte, maar sinds deze zomer is Erfgoedpark de Hoop aan het Uitgeestermeer eindelijk opgebloeid. Het was er lang "toch wel wat treurig", of "zieltogend." In, en misschien zelfs wel een beetje dóór de coronatijd keerde het tij. Restauranthouder Niek Groen: "Wie afgelopen vrijdag incheckte op de glamping, glamorous camping, kon in het weekend niet eens meer reserveren voor het diner in het restaurant, zo druk is het.”

Erfgoedpark De Hoop - Thomas Jak / NH Nieuws

Wie door het haventje van Uitgeest het dorp uitrijdt, ziet aan de overkant van het Zwaansmeer De Kleine Molen. Op de schuur ernaast spellen donkere dakpannen ‘De Hoop’, de naam van het erfgoedpark dat erachter verscholen ligt. "En eindelijk is er ook echt hoop", lacht wethouder Cecilia van Weel. Het park aan het Uitgeestermeer leeft sinds juni, en dat werd tijd. Het komt door de komst van een zogenoemde glamping met 24 tenten, luxe vakantiehuisjes, een groot restaurant, een kleine ijszaak onder de Kleine Molen en een speeltuin. Alles in de stijl en kleur van de typische Zaanse huisjes, op een toch al groen en lichtgolvend terrein.

"De hele molen schudt heen en weer" Soms draait het molentje zelfs. “Als de molenaar, een man van in de zeventig of tachtig weer eens zin heeft om langs te komen", zegt horeca-uitbater Niek Groen glimmend. "Dan schudt die hele molen heen en weer, da’s wel mooi om te zien." Terwijl hij naar het molentje wijst, zet het animatieteam het openluchttheater klaar, een klein podium voor zo’n dertig klapstoeltjes. “Mag ik dit ook op onze Instagram zetten?", vraagt Groen meteen. Knipogend: "Komt daarna iedereen bij mij voor een ijsje." Hij zegt het gekscherend, maar het is juist die samenwerking die het erfgoedpark nu eindelijk een succes maken. Tekst gaat verder na de foto

Voorstelling op het park - Thomas Jak / NH Nieuws

Tot eind 2019 was de sfeer op het park nog heel anders. Erfgoedpark De Hoop was een verzameling half vervallen schuren, een begraafplaats voor mooie plannen achter een meertje gevuld met blauwalg. Een molenpark zou er komen, of een restaurant en vakantiehuisjes. Er werd geasfalteerd, er was elektriciteit en stromend water, maar de plannen kwamen allemaal niet van de grond. Tijdens, en misschien wel mede dankzij corona keerde het tij. "Financieel heb ik er wel slapeloze nachten van gehad", geeft Beverwijkse ondernemer Paul Klomp toe. Hij en zijn kompaan Nico Scheffer investeerden in het park en mochten hun plannen voor een luxe camping uitwerken, met horeca en een zogenaamd ‘museaal’ gedeelte over Cornelis Corneliszoon, Uitgeester en uitvinder van de houtzaagmolen in de zestiende eeuw. Tekst gaat verder na de video

"De gemeente hielp ons namelijk niet financieel. Verder deden ze wel wat ze konden. Je kan iemand hebben die heel narrig is en zegt: 'ik wil niks', maar zowel de gemeente als de provincie zagen de potentie en toegevoegde waarde van het park en onze plannen." "Dat is bijzonder, hoor", benadrukt wethouder Van Weel. "De hele raad stond er vanaf het begin achter. Het gevoel was: als het nu niet lukt met erfgoedpark De Hoop, dan gaat het nooit meer lukken."

Quote "Er was nog niets getekend, en toen kwam corona" Niek Groen, horeca-uitbater op het park

Dus de plannen lagen er, en met de gemeente leek het goed te komen. Ook was er een mondelinge overeenkomst van Klomp en Scheffer met Groen en Keijsper, die al een populair restaurant in Uitgeest houden. "Maar er was nog niets getekend, en toen kwam corona", blikt Groen terug. Ze twijfelden. Wat nu? Gek genoeg, bleek het uiteindelijk het een katalysator. "Ons restaurant in Uitgeest moest dicht, dus we zijn met het hele personeel de ijszaak gaan opknappen. Die ging vorig jaar in juni al open. Toen realiseerden we ons: de kans om hier een restaurant te beginnen, dat we helemaal zelf kunnen inrichten, mogen we niet laten lopen." Een echte authentieke houtzaagmolen En met de komst van de succesvolle horeca en glamping, is ook een deel van de oude molenplannen zijn weer nieuw leven in geblazen. Groen loopt naar een houten onderstel met een diameter van tien meter, aan de rand van het terrein aan het meer. "Hier zou een oude Paltrokmolen komen, die kwam niet, maar dit ligt er nog." Een echte authentieke, werkende, houtzaagmolen moet er uiteindelijk komen, volgens Cees Hazenberg, voorzitter van de Stichting Cornelis Corneliszoon van Uitgeest. Tekst gaat verder na de foto

Onderstel voor een molen - Thomas Jak / NH Nieuws

"Maar eerst willen we over anderhalf jaar in de Zaanse houtloods op het terrein de gereedschappen, houten voorwerpen tentoonstellen, en de geschiedenis van het gebied en het verhaal van Cornelis Corneliszoon vertellen. Er moet nog wat geld voor binnenkomen, maar het lijkt te lukken. En dán kijken we naar die molen." Er moeten nog wel wat plooien voor dat plan gladgestreken worden. "Leuk, zo’n molen, voor bruiloften", vindt Groen. "Nee", zegt Hazenberg "niet gezellig voor huwelijksfeestjes, hij moet wérken."