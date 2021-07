Reinier Robbemond voelt zich al "Superboer" in de Achterhoek

Bij De Graafschap is Reinier Robbemond bezig aan zijn derde klus als hoofdtrainer in het betaald voetbal. Het is voor de bijna vijftigjarige Heerhugowaarder de tweede keer dat hij actief is in de Achterhoek. Eerder speelde hij al vijf seizoenen voor de Superboeren en sloot hij zijn carrière als voetballer bovendien af in Doetinchem.