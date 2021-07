Blaricumse De Geus zesde na openingsdag RS:X-klasse

De 29-jarige De Geus sloot de eerste dag af met een totaal van 20 punten. Regerend olympisch kampioen Charline Picon gaat met 9 punten aan kop. De Française begon haar toernooi met een eerste, zesde en tweede plaats.

Favoriet voor eremetaal

Het is de tweede keer dat De Geus meedoet aan de Olympische Spelen. De windsurfster greep in 2016 in Rio de Janeiro net naast de medailles met een vierde plaats. In april veroverde De Geus de wereldtitel in de RS:X-klasse en is daardoor nu favoriet voor eremetaal in Tokio.