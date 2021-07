Buurt geschrokken na explosie op Astronautenweg: "Iedereen was aangedaan"

Veel bewoners van de Astronautenweg in Hoorn schrokken vannacht wakker van een explosie. Zij vertellen dat vrijwel meteen daarna de vlammen uit een benedenwoning van een flatgebouw slaan. Zo'n twintig woningen moesten ontruimd worden. "Je hebt hier het hele jaar door zwaar vuurwerk, maar dit was echt heftig", vertelt buurvrouw Ietje Cornelisse geschrokken.

Buurvrouw Ietje woont vlak naast de woning waar brand ontstond. - NH Nieuws

Aan de Astronautenweg in de Hoornse wijk Grote Waal staan verschillende flats. Bij een benedenwoning klonk vannacht rond 04.00 uur een harde knal. Van vuurwerkknallen kijken de buurtbewoners doorgaans niet op, vertellen ze. "Misschien zijn dit kwajongens met van die strikes?", zegt een buurman. Maar deze explosie was van zo'n kaliber, dat het veel buren wakker schudde. "Ik deed mijn raam open en zag meteen steekvlammen", vertelt een buurman. Ietje Cornelisse, die ook in het rijtje appartementen woont, vertelt dat deze knal extreem luid was. "Ik hoorde glasgerinkel en daarna scheen er een oranje gloed naar binnen." Gebonk op de deur Cornelisse woont al zo'n twintig jaar in het huizenblok, inmiddels samen met haar bejaarde moeder. "Ik ben naar boven gegaan om haar met de traplift naar beneden te halen", vertelt ze. "Binnen vijf minuten werd er op de deur gebonkt door de politie, die waren hier heel snel." Tekst gaat verder na de video

Casper, Ietje en José vertellen over de brand. - NH Nieuws

Buurman Casper Egas, die op de bovenverdieping woont, vertelt dat de woning vrijwel meteen na de knal in brand staat. "Het was dikke, beetje groenige rook. Die brand was heel flink en werd alleen maar groter en groter", vertelt hij. De rij van twintig woningen wordt ontruimd. Buurvrouw José van Dijk zag dat vanuit haar woning - in het flatgebouw ernaast - gebeuren. Er ontstond 'een beetje chaos', vertelt ze, omdat het onduidelijk was wie er thuis was. "Ze waren bezig om de mensen wakker te krijgen, omdat er een hoop op vakantie waren was dat een beetje paniekerig." 'Behoorlijk aangedaan' De buurt verzamelt zich bij de speeltuin tussen de vele flatgebouwen in. Buurvrouw Ietje Cornelisse vertelt dat de buren vannacht behoorlijk ontdaan waren. "Je weet niet wat er gebeurd is, dus iedereen was behoorlijk aangedaan", zegt ze. "Degenen die het koud hadden kregen een deken en gelukkig kon mijn moeder bij een buurvrouw in de andere flat terecht." "We hebben nog op ramen geklopt en geroepen 'eruit, eruit'," zegt Casper Egas. "Toen ik beneden kwam zag ik de ernst van de brand, dat het niet iets kleins was." Buren vertellen dat de brandweer er snel was en de brand 'gelukkig snel minder werd'. Zo rond 6.30 uur kon iedereen weer terug naar hun woning. Tekst gaat verder na de foto

Buurtbewoner Ietje - NH Nieuws

Aan NOS melden buurtbewoners dat zij vannacht mensen zagen wegrennen. "Wij hebben daar diverse getuigenverklaringen opgenomen en wij hebben dat ook gehoord", vertelt een politiewoordvoerder. "Of dat iets te maken heeft met dit kunnen we nog niets over zeggen, daarvoor is het nog te vroeg." Onderzoek naar brandstichting De politie onderzoekt of het gaat om brandstichting. "Mocht dat zo zijn, dan nemen wij het verder in onderzoek. Blijkt dat het uiteindelijk niet door toedoen van iemand anders is gekomen - zoals technisch mankement of gaslek, dan neemt de brandweer het van ons over." De politiewoordvoerder verwacht dat daar vandaag nog geen duidelijkheid over komt. "Veel sporen - als die er zijn - zijn vernietigd door het vuur. Daarom is een onderzoek van een brand altijd één van de lastigste onderzoeken. Vandaar dat het tijd in beslag kan nemen."