Schoorlse Wegman naar halve finale kanoslalom in Tokio

Wegman, de eerste Nederlandse sinds 2008 die op dit olympische onderdeel meedoet, werd in haar eerste heat twaalfde met een score van 113.29. In de tweede heat deed de 32-jarige kanovaarster het nog beter met 109.84.

Het was voor de Schoorlse, die voor haar sport voornamelijk in Nieuw-Zeeland verblijft, meer dan voldoende om zich bij de beste 24 van de in totaal 27 deelnemers te scharen. De halve finale staat dinsdag op het programma, daarna is ook gelijk de finale.

Deze week ging NH Nieuws op bezoek bij de familie van Wegman. Bekijk hieronder de video: