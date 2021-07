Explosie bij flatgebouw in Hoorn, veertig woningen tijdelijk ontruimd

Bij een explosie aan een flatgebouw aan de Astronautenweg in de Hoornse wijk Grote Waal zijn vannacht zo'n veertig woningen ontruimd. Na een explosie ontstond er brand in het flatgebouw. Die is inmiddels geblust. Bewoners konden vanmorgen rond 6.30 uur terug in hun woning.

Vannacht rond 4.00 uur werd het woningblok ontruimd na de explosie. Er waren meerdere brandweerkorpsen opgeroepen.

"Het is onbekend wat er precies is gebeurd, daar wordt onderzoek naar gedaan", vertelt Carla Nijsten van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. "Er is in ieder geval naar aanleiding van die explosie brand uitgebroken in een woning. Die is snel geblust."

Nijsten vertelt dat de woningen vanmorgen bouwtechnisch gecontroleerd zijn. Daarna konden bewoners weer terug naar hun woning.

'Te vroeg voor conclusies'

De politie onderzoekt samen met de forensisch opsporing de explosie. Dat zal waarschijnlijk de rest van de dag duren. "Er worden nu zo veel mogelijk getuigen gehoord. Het zou mogelijk om een gasexplosie kunnen gaan, maar dat weten we nog niet zeker. Of dat dan bewust is gedaan of dat het om een ongeluk gaat, is ook nog niet te zeggen. Het is echt nog te vroeg voor conclusies", aldus de politie.

Er zijn geen aanhoudingen verricht.