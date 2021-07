Amstelveen staat open voor toekennen straatnaam Peter R. de Vries

De vermoorde misdaadverslaggever Peter R. de Vries woonde 23 jaar lang in Amstelveen en krijgt hoogstwaarschijnlijk een eigen straatnaam. Wethouder Herbert Raat van de VVD laat - tegen lokaal medium AmstelveenZ- weten dat de mensen in Amstelveen De Vries kenden en dat hij niet hoeft uit te leggen waarom de man een bijzonder inwoner was.

De gemeente Amstelveen staat open voor het toekennen van een straatnaam aan de overleden Peter R. de Vries, indien daartoe en verzoek wordt ingediend.

"Peter R. de Vries heeft lang in Amstelveen gewoond: we kenden hem en hij groeide hier op. Dat hij een bijzondere inwoner was hoef ik niet uit te leggen", laat wethouder Herbert Raat (VVD) aan AmstelveenZ weten.

Dat Peter R. de Vries door velen wordt gemist is één ding dat zeker is. Een eerbetoon aan De Vries is volgens Raat dan ook logisch: "Natuurlijk staan wij daar voor open."

Mocht hij een eigen Amstelveense straatnaam krijgen, wordt dat mogelijk in de nieuwbouwwijk De Scheg. De komende jaren zal daar namelijk veel worden gebouwd. Ook ligt er een plan op tafel om in deze nieuwe wijk bijzondere inwoners door middel van straatnamen te eren.

Amstelveense jeugd

De Vries werd geboren in Aalsmeer, maar groeide op aan de Borssenburg in Amstelveen. Hij woonde hier zijn hele jeugd en op de muur in het steegje achter zijn ouderlijk huis staat in de muur 'Peter' en de naam van zijn favoriete voetbalclub 'Ajax' gekerfd.

De liefde voor Amstelveen was voor De Vries groot. Zo voetbalde hij bij NFC en nam hij hier zijn vriendjes mee om te spelen of te werken op het terrein van de kruitfabriek in Amstelveen of Muiden. Ook is hij als doelman te zien op de elftalfoto uit de A-junioren bovenaan het artikel.