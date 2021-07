Telstar verliest oefenduel tegen De Graafschap

Telstar heeft vanmiddag een oefenwedstrijd tegen de Graafchap met 2-1 verloren. Ted van de Pavert en Joey Konings scoorden in de eerste helft namens de superboeren. Na de rust was het Rashaan Fernandes die de eindstand op 2-1 bracht.

Telstar is tot en met dinsdag op trainingskamp in de Achterhoek en speelde de wedstrijden tussen de zware trainingen door. De Witte Leeuwen maakte in de eerste helft een tamme indruk en wist weinig druk te zetten op het doel van de Graafschap. Volgens trainer Andries Jonker wilde ze iets nieuws proberen.

Na negen minuten opende de ploeg uit Doetinchem eenvoudig de score door een treffer van Ted van de Pavert. Weer negen minuten later bracht Joey Konings de Graafschap vanaf elf meter op 2-0. Yassine Zakir maakte een domme fout op Hicham Acheffay waardoor de bal op de penaltystip belandde.

Telstar kwam in de eerste helft tot slechts één mogelijkheid. Cas Dijkstra wist de Graafschap-doelman Hidde Jurjus echter niet echt moeilijk te maken.

Tweede helft

Na de rust kwamen er aan beide kanten nieuwe spelers in het veld en kreeg Telstar iets meer grip op het duel zonder ook echt dreigend te worden. Een bal op de lat leek het meest belangrijke wapenfeit aan Velsense kant te worden, maar tien minuten voor tijd scoorde Rashaan Fernandes alsnog de aansluitingstreffer. Maar verder kwam Telstar niet.