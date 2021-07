Na brand en lockdown (bijna) open: "Hoop dat de tafeltjes binnenkort druk bezet zijn"

Begin dit jaar ging de droom van de broers Zeki en Zekai Aksoy in vlammen op: een brand in hun eigen restaurant bracht roet in het eten. Na vijf maanden hard werken en verbouwen staan zij te popelen om eindelijk weer gasten te kunnen verwelkomen. Nog een paar laatste werkzaamheden worden uitgevoerd, terwijl de enthousiaste gasten uit nieuwsgierigheid al arriveren.

“Afgelopen week zou de elektra worden aangesloten zodat we volgende week open hadden gekund. Maar ze konden het aansluitpunt niet vinden,” verzucht Zekai. Daardoor kunnen de broers hun geliefde etablissement in Haarlem-Noord op zijn vroegst pas in de eerste week van augustus openen. “Ja we hebben wel pech.”

Tegelijkertijd laten de broers wel zien dat zij bezitten over een staaltje doorzettings-vermogen. “We wilden eigenlijk eind juli open,” zegt zijn broer Zeki. “Maar door die pech met elektra wordt dat nu minimaal een week uitgesteld. De ondernemers hebben dus flink wat ongeluk gehad, maar laten het er zeker niet bij zitten.

Veel steun

Tijdens de verbouwing hebben de broers veel steun gehad van buurtbewoners. Dagelijks komen mensen een kijkje nemen. “Als we hier aan het werk zijn, hebben we wel tien gesprekken op een dag,” vertelt Zeki. ”We ontvingen ook veel leuke berichten en zelfs mensen die ons wilden helpen. Ja, dat was heel leuk om te merken.”

Ondanks belangstelling houden ze de reserveringen nog even af. “Mensen willen al reserveren”, gaat Zeki verder. “Maar wij zeggen: nog heel even geduld totdat we echt weten wanneer we opengaan. Daarna kunnen we weer iedereen hartelijk ontvangen.”

Na regen komt zonneschijn

Ze hebben hun restaurant sinds begin 2019. In het coronajaar 2020 is het restaurant gedeeltelijk open geweest. Het noodlot sloeg helemaal toe in februari van dit jaar. "Er ontstond brand in het plafond. Door rook- en waterschade was alles compleet vernield en konden we weer helemaal opnieuw beginnen", vertelt Zeki.

“Maar, ze zeggen dat na regen zonneschijn komt”, vult Zekai aan. “Dus daar houden we ons dan maar aan vast. We zijn ondernemers in hart en nieren en we hebben al een stukje van het succes hier geproefd, toen we open mochten zat het hier elke dag vol. We geloven dat dat weer zal gebeuren. Dit keer moet het toch goed gaan”, besluit hij.