Oranjevrouwen houden Brazilië in evenwicht in doelpuntrijk duel

De Oranjevrouwen hebben hun tweede wedstrijd op de Olympische Spelen met 3-3 gelijkgespeeld tegen Brazilië. De Nederlandse vrouwen zijn samen met Brazilië favoriet als het gaat om de groepswinst in poule F. Door het gelijke spel gaat Nederland nu op doelsaldo aan kop in de poule.

Bij Nederland stond er slechts één Noord-Hollandse speler in de basis. Ajax-speler Stefanie van de Gragt nam haar vertrouwde plekje in het centrum verdediging weer in.

Al na drie minuten spelen komen de Oranjevrouwen op een 1-0 voorsprong via een prachtige treffer van Vivianne Miedema. Met een prachtige aanname speelt ze zichzelf vrij en schiet koelbloedig binnen.

Maar zo'n tien minuten later slaat Brazilië toe. Debinha schiet namens de Brazilianen de 1-1 binnen nadat Nederland de bal niet weet weg te krijgen achterin. Met 1-1 stand gaan beide ploegen de rust in.

Tweede helft

Net als de eerste helft is ook de tweede helft vermakelijk om naar te kijken. Nederland komt na een kwartier spelen wederom op voorsprong door, wie anders dan, Vivianne Miedema. Via een kopbal zet zij Nederland op 2-1.

Maar net als in de eerste helft maakt Brazilië al snel weer de gelijkmaker. Dit keer via een penalty, die binnengeschoten wordt door sterspeelster Marta. Het wordt daarna zelfs nog erger voor Oranje als Aniek Nouwen de bal te zacht terugspeelt naar keepster Sari van Veenendaal waardoor Da Silva de 3-2 kan binnenschieten voor Brazilië.

Het slotakkoord komt van Nederland. Wolfsburg-speler Dominique Janssen benut een prachtige vrije trap en zorgt voor een eindstand van 3-3.

32 doelpunten