BIJ1-lid Quinsy Gario geroyeerd vanwege 'mannelijke dominantie' en 'zaaien van tweedeling'

De kunstenaar, activist en nummer twee van de lijst voor de Tweede Kamer, en daarmee de eerste vervanger van Sylvana Simons, zou volgens Mills "toxisch gedrag" vertonen.

Zestien klachten

Mills en het bestuur baseren zich op zestien mensen die binnen de partij hebben geklaagd over het gedrag Gario. "Dat waren mensen van kleur, witte mensen en zwarte mensen." De klachten zouden gaan over zin doordrijven, manipulatief gedrag, stoken, disrespectvolle omgang, groepsdruk creëren, voor het blok zetten, weglopen, niet open staan voor gesprek en meer."

De klachten en signalen over Gario kwamen al binnen vanaf het moment dat hij actief werd voor BIJ1, in 2020. De partij zou meerdere keren geprobeerd hebben om de situatie rondom Gario te verbeteren, maar dat is volgens Mills niet gelukt.

Kritiek

De afgelopen dagen kreeg de partij, vanwege de geslotenheid om de kwestie, kritiek op het schorsen van het lid. Zo'n tweehonderd leden schreven in een brief aan het bestuur geschokt te zijn door de schorsing van Gario.

Mills reageerde emotioneel op de kritiek van haar partijleden. "Ik ben beledigd door insinuaties dat ik als voorzitter, als een zwarte vrouw, zou meewerken aan – of nog erger – stil zou blijven wanneer er een zwarte man ten onrechte, zónder een eerlijk proces, uit de partij zou worden gezet."

De voorzitter bood haar excuses aan aan de slachtoffers binnen de partij. "Het spijt ons dat deze situatie zolang heeft kunnen voortduren. Dat wij als bestuur niet eerder stappen hebben gezet."